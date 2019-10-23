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23.10.2019
Kuruluş Osman dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni fragman videosu...
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, ATV ekranında yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden az önce yeni açıklamada bulundu. Bozdağ, başrolünü Burak Özçivit'in oynayacağı dizinin ikinci tanıtımı fragman videosunun yayınlanacağı tarihi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, ATV ekranında yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir mesaj yayınladı.
DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yapımcı Bozdağ, yeni tanıtım fragmanın bu akşam saat 21.44'de yayınlanacağını diziseverlere duyurdu.
Öte yandan dizisinin kasım ayının ortasında başlayacağı iddia edildi.
"Kuruluş Osman" Yeni Tanıtımı saat 21.44'de @atvcomtr'de! @KurulusDizisi pic.twitter.com/yeAhC0Hoq3— Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) October 23, 2019
İLK TANITIM VİDEOSUNU DA SOSYALM MEDYADAN DUYURMUŞTU
Bozdağ, başrolünü Burak Özçivit'in oynayacağı dizinin ilk tanıtımı fragman videosunun yayınlanacağı tarihi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
İşte Bozdağ'ın o paylaşımı;
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