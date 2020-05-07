- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Kuruluş Osman dizisinin 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman dizisinin 21. bölüm fragmanı izle
ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman dizisinin 21. bölüm fragmanına "Türk kasırgada sönmez bir kıvılcım gibidir, tek bir şulesi tüm cihanı tutuşturmaya yeter!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman dizisinin 21. bölüm fragmanı! Kuruluş Osman dizisinin 21. bölüm fragmanı izle.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.