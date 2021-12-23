23 Aralık 2021, Perşembe
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Kuruluş Osman 77. yeni bölüm fragmanı izle! "Hakikate sırt çevirmeyeceğiz!"
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 77. yeni bölüm fragmanında "Zalim vezirin zulmünden korkup hakikate sırt çevirmeyeceğiz!" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 77. yeni bölüm fragmanı izle...