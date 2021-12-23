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Kuruluş Osman 77. yeni bölüm fragmanı izle! "Hakikate sırt çevirmeyeceğiz!"

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Giriş: 23.12.2021 00:29
Güncelleme:23.12.2021 00:29
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 77. yeni bölüm fragmanında "Zalim vezirin zulmünden korkup hakikate sırt çevirmeyeceğiz!" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 77. yeni bölüm fragmanı izle...
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