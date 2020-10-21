Kuruluş Osman 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey babası Ertuğrul Bey'le kavuşuyor

ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 30. bölüm yeni fragmanına, "Öyle bir ordu olacak ki, tüm cihana Türk İslam nizamı getirecek!" sözleri damga vurdu.

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir. 'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.

Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?