Kuruluş Osman 13.yeni bölüm fragman videosu yayınladı hemen izle

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Kuruluş Osman" 26 Şubat 2020 Çarşamba akşamı yayınlanan 12. son bölümüyle yine çok konuşuldu. #OsmanBey etiketiyle kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren dizininin 4 Mart 2020 Çarşamba akşamı yayınlanan 13. yeni bölüm fragman videosu da yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragman videosunda "Dündar, Balgay'ın Sancak Bey'i oldu!" sözleri dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 13.yeni bölüm fragmanını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.