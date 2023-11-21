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Kuruluş Osman 137. bölüm 2. fragmanı izle | “Gayrı biatımı geri alırım!”

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Giriş: 21.11.2023 14:05
Güncelleme:21.11.2023 14:05
Kuruluş Osman 137. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 5'nci sezonuyla da ekrana damga vurdu. Rekortmen dizinin merakla bekelenen yeni bölüm fragmanına “Gayrı biatımı geri alırım!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın 137. bölüm 2. fragmanı...

Osman Bey ve Yakup Bey evlatlarının Kestel'de esir tutulduğunu öğrenir öğrenmez soluğu karargahta alırlar. Kestel Tekfuru Orhan ve Mehmet'e karşılık Osman ve Yakup'tan kaleler ister. Yakup Bey kaleleri verme kararı alır. Osman Bey buna karşı çıkar.

Osman Bey "Türk'ün ayak bastığı yer ona yurt olur" düsturuyla soğukkanlılığını korur. Hedefi hem Orhan'la Mehmet'i almak hem de Kestel'i fethetmektir.

Yakup Bey Mehmet'lerin esir düşmesinden Osman'ı mesul tutar. "Sen evvela sarayındaki haini bul" der. Osman Bey ve Yakup Bey arasında iyice büyüyen gerilim nereye varacaktır?

Alaeddin, Malhun Hatun'a saraydaki haini bulma haberini verir. Hainin Holofira olduğunu söyler. Bu meselenin arkasında Vasilis'in bir parmağı var mıdır? Holofira'nın hainliğinin arkasındaki sebep nedir?

Orhan Bey ve Mehmet Bey, Kestel Kalesi'nde işkence görmektedir. Tekfur Makranos'un arkasındaki gücün Üstat Gera olduğunu anlayabilecekler midir?

Bala Hatun ve Saadet Hatun karşı karşıya gelirler. Bala Hatun, kaleleri vermeyeceklerini söyleyerek Saadet Hatun ve Gonca Hatun'u zindana attırır. Artık ipler hepten kopmuştur.

Yakup Bey, anlaşma masasına oturur. Osman Bey'e rağmen kaleleri tekfura verecek midir? Osman Bey şimdi ne yapacaktır?

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“Gayrı biatımı geri alırım!”
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