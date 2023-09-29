29 Eylül 2023, Cuma
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Kuruluş Osman 131. bölüm fragmanı izle | "Haydi bakalım! Ruhumuz kıyama kalksın!”
atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı! 5. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan Kuruluş Osman'ın yeni sezon fragmanına "Haydi bakalım! Ruhumuz kıyama kalksın!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın 131. bölüm fragmanı...