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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 126. bölüm 2. fragmanı izle | “Deyin herkese, Köprühisar’ın Türk’ün yurdu olduğunu!”

Kuruluş Osman 126. bölüm 2. fragmanı izle | “Deyin herkese, Köprühisar’ın Türk’ün yurdu olduğunu!”

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Giriş: 16.05.2023 14:40
Güncelleme:16.05.2023 14:40
atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 126. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Deyin herkese, Köprühisar’ın Türk’ün yurdu olduğunu!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 126. bölüm fragmanı...

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 17 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 126. Bölümünde Osman Bey, idama götürülürken bile umutludur. Bala Hatun, Gazan Han'ın komutanı ve manevi kızı Esrigün'ü karşılarken, Malhun Hatun ise Kargın obasına yardıma gidecektir.

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“Deyin herkese, Köprühisar’ın Türk’ün yurdu olduğunu!”
“Deyin herkese, Köprühisar’ın Türk’ün yurdu olduğunu!”
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