Kuruluş Osman 124. bölüm fragmanı izle | “Azalarak yok olacaksınız! Ta ki biteceğiniz o meydan kurulana dek!”

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 124. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Azalarak yok olacaksınız! Ta ki biteceğiniz o meydan kurulana dek!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 124. bölüm fragmanı...