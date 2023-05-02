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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 124. bölüm 2. fragmanı izle | “Şeyhimin kılına dahi zarar verirlerse bu cihanı başlarına geçiririm!”

Kuruluş Osman 124. bölüm 2. fragmanı izle | “Şeyhimin kılına dahi zarar verirlerse bu cihanı başlarına geçiririm!”

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Giriş: 02.05.2023 14:14
Güncelleme:02.05.2023 14:14
atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Şeyhimin kılına dahi zarar verirlerse bu cihanı başlarına geçiririm!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 124. bölüm 2. fragmanı...

NAYMAN VE BURSA TEKFURU ANLAŞMA YAPABİLECEK Mİ?

Uçlarda dengeler değişmektedir. Nayman, Osman Bey'e karşı Bursa Tekfuru ile anlaşma yapmak istemektedir. Nayman'ın Bursa Tekfuru ile anlaşabilmek için yapacağı hamle nedir?

OSMAN BEY'İN YENİ HAMLESİ NE OLACAK?

Osman Bey tehlikenin farkındadır. Eğer Bursa Tekfuru ve Nayman birlik olursa varlığının tehlikeye gireceği aşikardır. Osman Bey buna engel olmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

ŞEYH EDEBALI, NAYMAN'IN ELİNDEN KURTULABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Bursa Tekfuru'yla yüzleşir. Osman Bey ve Tekfur arasındaki gerilimin sonu ne olacaktır? Bursa Tekfuru ve Osman Bey'in görüştüğü haberini alan Nayman çıldırır. Nayman, Osman Bey'e zarar vermek için Şeyh Edebalı'yı hedef alır. Şeyh Edebalı kurtulabilecek midir?

İSMİHAN SULTAN VE NAYMAN'IN İŞBİRLİĞİNDE NELER YAŞANACAK?

İsmihan Sultan ve Nayman iş birliği soluksuz devam etmektedir. Plana göre İsmihan Sultan, içerden Nayman ise dışardan Osman Bey'i bitireceklerdir. İsmihan Sultan'ın planı nedir?

İSMİHAN SULTAN'IN SONUNU MALHUN HATUN MU GETİRECEK?

İsmihan Sultan kanlar içindedir. Başında Malhun Hatun elinde hançerle beklemektedir. İsmihan Sultan ölecek midir? Malhun Hatun'u neler beklemektedir?

SULTAN MESUD, OSMAN BEY'İN YANINDA

Osman Bey, Sultan Mesud'la yan yanadır. İsmihan Sultan'a ve Nayman'a karşı büyük planını devreye sokacaktır. Osman Bey'in büyük planı nedir?

HEDEF YENİŞEHİR, OSMAN BEY NE YAPACAK?

Osman Bey, Nayman'ın gücünü kırmak için Cerkutay'ı vazifelendirir. Cerkutay, Nöker kılığında içeri sızmıştır. Nayman'ın yaptığı mancınıkların teki on mancınık gücüne denktir. Osman Bey, Nayman'ın hedefinin Yenişehir olduğunu anlar.

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