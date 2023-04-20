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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 123. bölüm fragmanı izle | “Sana bu toprakları mezar etmezsem bana da Osman demesinler!”

Kuruluş Osman 123. bölüm fragmanı izle | “Sana bu toprakları mezar etmezsem bana da Osman demesinler!”

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Giriş: 20.04.2023 12:15
Güncelleme:20.04.2023 12:16
atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 123. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Sana bu toprakları mezar etmezsem bana da Osman demesinler!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 123. bölüm fragmanı...
“Sana bu toprakları mezar etmezsem bana da Osman demesinler!”
“Sana bu toprakları mezar etmezsem bana da Osman demesinler!”
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