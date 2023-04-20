Kuruluş Osman 123. bölüm fragmanı izle | “Sana bu toprakları mezar etmezsem bana da Osman demesinler!”

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 123. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Sana bu toprakları mezar etmezsem bana da Osman demesinler!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 123. bölüm fragmanı...