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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 123. bölüm 2. fragmanı izle | “Burası Türk’ün yurdudur! Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”

Kuruluş Osman 123. bölüm 2. fragmanı izle | “Burası Türk’ün yurdudur! Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”

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Giriş: 25.04.2023 14:06
Güncelleme:25.04.2023 14:06
atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 123. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Burası Türk’ün yurdudur! Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 123. bölüm 2. fragmanı...

BALA HATUN AĞIR YARALI

Nayman'ın karargaha yaptığı baskın oldukça kanlı olmaktadır. Konak'ın tehlikede olduğunu haber alan Osman Bey, Nayman'ın büyük saldırısına rağmen karargahtan nasıl çıkabilmiştir? Konaktaki büyük baskın sonucunda Bala Hatun ağır yaralanır. Konaktakiler saldırıyı nasıl püskürtmüşlerdir? Bala Hatun'u yaralı ve hareketsiz gören Osman Bey intikam yeminleri eder. Bala Hatun iyileşecek midir?

TURGUT BEY ESİR ALINDI!

Turgut Bey ve alplarını ele geçiren Nayman bir bir kelle almaya başlamıştır. Turgut Bey'i esir alan Nayman, Osman Bey'i tehdit eder. Biat etmezlerse onu yaşatmayacağını söyler. Osman Bey bu tehdide karşı nasıl cevap verecektir; Turgut Bey'i Nayman'ın elinde bırakmamak için neler yapacaktır? Osman Bey, Nayman'ın büyük oyununa rağmen Turgut Bey'i esaretten kurtarabilecek midir?

OSMAN BEY'İN NAYMAN'I YOK ETME PLANI

Osman Bey, Nayman'a görülmemiş bir son hazırlamaktadır. Cerkutay ve Turahan bu plana nasıl hizmet etmektedirler?

İSMİHAN SULTAN EMELİNE ULAŞABİLECEK Mİ?

İsmihan Sultan, Osman Bey'i yalnız bırakmakta kararlıdır. Bunun için oğlu Sultan Alaeddin'i doldurmaktadır. İsmihan Sultan, emeline ulaşabilecek midir?

Burası Türk’ün yurdudur! Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”
"Burası Türk’ün yurdudur! Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”
“Burası Türk’ün yurdudur! Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”
“Burası Türk’ün yurdudur! Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”
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“Sana bu toprakları mezar etmezsem bana da Osman demesinler!”
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