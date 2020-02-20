Kuruluş Osman 12. bölüm fragmanı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman 12. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman 12. son bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenlerden tam not aldı. Büyük bir heyecanla beklenen dizinin 12. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında "Balgay yemi yuttu, ötesi bendedir!" sözü dikkat çekiyor. İşte 26 Şubat Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 12. bölümünün tanıtım fragmanı...