16 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 119. bölüm fragmanı izle | “Bundan gayrı pusatım Komutan Nayman’ın emrindedir!”

Kuruluş Osman 119. bölüm fragmanı izle | “Bundan gayrı pusatım Komutan Nayman’ın emrindedir!”

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2023 11:31
Güncelleme:16.03.2023 11:31
atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 119. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Bundan gayrı pusatım Komutan Nayman’ın emrindedir!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 119. bölüm fragmanı...
“Bundan gayrı pusatım Komutan Nayman’ın emrindedir!”
“Bundan gayrı pusatım Komutan Nayman’ın emrindedir!”
Osman Bey İnegöl’ü fethetti
Osman Bey İnegöl’ü fethetti
Bala Hatun Frigg’in cezasını kesti!
Bala Hatun Frigg’in cezasını kesti!
Gayrı o zalimlere verdiğimiz fırsat bitsin!
"Gayrı o zalimlere verdiğimiz fırsat bitsin!"
“Her şeyin bir vakti vardır! İnegöl için de vakit geldi!”
“Her şeyin bir vakti vardır! İnegöl için de vakit geldi!”
Evlat! Sen ayağa kalk ki memleket ayağa kalksın!
"Evlat! Sen ayağa kalk ki memleket ayağa kalksın!"
“Gayrı gaza da zafer de benimdir!”
“Gayrı gaza da zafer de benimdir!”
Kuruluş Osman’da İslam’a davet
Kuruluş Osman’da İslam'a davet
Osman Bey ve komutan Nayman karşı karşıya
Osman Bey ve komutan Nayman karşı karşıya
“Osman çınardır! O yanarsa, hepimizi yakar Kam!”
“Osman çınardır! O yanarsa, hepimizi yakar Kam!”
“Eğer bir bedel ödenecekse bu altınla değil kanla olmalı!”
“Eğer bir bedel ödenecekse bu altınla değil kanla olmalı!”
Yeise düşmek yok
"Yeise düşmek yok"
Daha Fazla Video Göster