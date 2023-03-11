Kuruluş Osman 118. bölüm fragmanı izle | “Her şeyin bir vakti vardır! İnegöl için de vakit geldi!”

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 118. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Her şeyin bir vakti vardır! İnegöl için de vakit geldi!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 118. bölüm fragmanı...