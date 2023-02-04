Kuruluş Osman 116. bölüm fragmanı izle | “Eğer bir bedel ödenecekse bu altınla değil kanla olmalı!”

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 116. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Eğer bir bedel ödenecekse bu altınla değil kanla olmalı!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 116. bölüm fragmanı...