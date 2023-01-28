Kuruluş Osman 115. bölüm fragmanı izle | “Eğer benim dediğimi yapmazsanız, bu cennet yurdumuzu cehenneme çevirecekler!”

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 115. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Eğer benim dediğimi yapmazsanız, bu cennet yurdumuzu cehenneme çevirecekler!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 115. bölüm fragmanı...