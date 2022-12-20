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Kuruluş Osman 109. bölüm 2. fragmanı | "Benden alacağınız tek şey Türk’ün ezici yumruğu olacak!"

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Giriş: 20.12.2022 12:42
Güncelleme:20.12.2022 12:43
Atv’nin büyük hayran kitlesine sahip dizisi Kuruluş Osman 109. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 21 Aralık 2022 çarşamba günü yayınlanacak Kuruluş Osman’da, esir düşen Osman Bey’in "Benden alacağınız tek şey Türk’ün ezici yumruğu olacak!" sözleri damga vuracak. İşte Kuruluş Osman 109. yeni bölüm fragmanı...

Osman Bey Sultan Alaeddin ile karşı karşıya

Osman Bey, Konya'da Sultan Mesud'u bulmaya niyetlenmişken İsmihan Sultan'ın buyruğuyla yakalanmıştır. Bayındır Bey'in gerçek yüzünü de iyice gören Osman Bey Moğollar'ın ipi boynuna geçirilmişken o cendereden nasıl kurtulacaktır? Osman ve alpları bütün mücadelelerine rağmen yakalanmıştırlar. Fakat Alaeddin Bey Sultan Alaeddin'in huzurunda babası Osman Bey'in sarayda olduğunu haber verir. Osman Bey, Sultan Alaeddin'le karşı karşıyadır. Sultan Alaeddin, Osman Bey'i oğlu Alaeddin'i yanında bırakması koşuluyla serbest bırakacaktır. Ta ki hakikat ortaya çıkana kadar. Osman Bey hakikati ortaya çıkarabilecek midir? Osman Bey, İsmihan Sultan'ı durdurabilecek midir?

İsmihan Sultan'ın ''öldürün'' emri!

İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey'i öldürtme emri verirken kendisi de Yenişehir'i ele geçirme planlarını devreye sokmaktadır. Öte yandan İsmihan Sultan, Bala Hatun ile Malhun Hatun arasına nifak sokmaya kararlıdır. İsmihan Sultan; Bala ve Malhun Hatunları birbirlerine düşürebilecek midir?

İsmihan Sultan'ın kıtlık planı!

Osman Bey'in Konya'da olduğu haberi Kantakuzenos'a ulaşmıştır. Osman Bey'in Konya'dan sağ çıkamayacağını uman Kantakuzenos her ihtimali gözetmektedir. İsmihan Sultan'ın Yenişehir'de çıkartmaya uğraştığı kıtlık Kantakuzenos'u hangi hamleyi yapmaya itecektir?

Yenişehir ayaklanıyor, Malhun Hatun ne yapacak?

Yenişehir'de ahali galeyana gelmiştir bile. Malhun Hatun, kıtlıkla karşı karşıya kalan Yenişehir'i içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtaracaktır? Öte yandan Konur Alp ise ifşa olmuştur. İsmihan Sultan, Konur'a ne yapacaktır?

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Benden alacağınız tek şey Türk’ün ezici yumruğu olacak!
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