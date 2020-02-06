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06.02.2020

Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı izle! | Kuruluş Osman son bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 10. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenleri ekran başına kilitledi. Aylardır merakla beklenen dizinin 10. bölüm ilk fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında "Düşmanın tepesine binmenin vaktidir!" sözü dikkat çekiyor. İşte 12 Şubat Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 10. bölümünün tanıtım fragmanı...

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Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı izle!
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