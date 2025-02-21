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Kardelenler 4.Bölüm 2.Fragmanı

Kardelenler 4.Bölüm 2.Fragmanı

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Giriş: 21.02.2025 14:01
Güncelleme:21.02.2025 14:01
Korkmaz ailesi, Gülcan'ın başına gelenlerin şokunu yaşarken, bir yandan da su basmış olan evlerinin çaresizliği içindedirler. Raci, Gülcan ile arasını düzeltmenin yollarını ararken, Koray ise işin içinden sıyrılmanın rahatlığını yaşamaktadır. Gündoğan Koleji'nde çocuklar, yeni bir ödev yapmak için kolları sıvarlar. Para kazanmakta kararlı olan Çınar, yeni bir iş daha yapmaya karar verir. Kahraman, anne ve babasına Fatoş'tan gizli yardım etmek isterken, Gizem'in Aysel'e karşı yapmak istediği sinsi hamle, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.
Kardelenler 4.Bölüm 2.Fragmanı
Kardelenler 4.Bölüm 2.Fragmanı
Kardelenler 4.Bölüm 2.Fragmanı
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Kardelenler 4. Bölüm Fragmanı
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