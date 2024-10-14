Karadut 4.Bölüm Fragmanı (14 Ekim Pazartesi 2023)

Zuhal'ın kararlarına karşı Çetin kızının cesaretini kırmak için elinden geleni yapar. Ancak bu yolda Figen'i de kullanan Çetin'in büyük kızıyla imtihanı bitmeyecektir. Tanıdık bir yüz, Zuhal'den seans alır. Yeni danışanının niyetinden bihaber olan Zuhal, geçirdiği zor günleri yine Tayfun sayesinde atlatır. Ancak Zuhal, Tayfun'da huzur bulurken, sevgilisinin başkaları için apayrı bir anlamı olduğundan habersizdir. Bora'nın başına gelenler Aslı'yla aralarında yeni bir sayfa açar. Ancak Aslı'nın öğrendiklerinden sonra ilişkileri dönülmez bir çıkmaza girecektir. Oğlunun ondan sakladıklarını öğrenen Nihan ise etrafındaki herkesin nasihatlerini yok sayar. Gittikçe körüklenen öfkesi onu beklenmedik bir hamle yapmaya itecektir. Babasının kırdığı cesareti Tayfun'la onaran Zuhal, gün geçtikçe aşkına daha çok güvenir. Zuhal, yalnızlığının tüm ailenin ağzına sakız olduğunu keşfedince herkesin gündemini değiştirecek bir teklifte bulunacaktır…