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Karadut 2. Bölüm 1. Fragman (30 Eylül Pazartesi 2024)

Karadut 2. Bölüm 1. Fragman (30 Eylül Pazartesi 2024)

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Giriş: 27.09.2024 16:21
En zor anında Begüm'ün yanında olamayan Zuhal büyük bir suçluluk duygusuyla sarsılır. Babası Çetin'den gelen suçlamalarla mutluluğu hak etmediğine inanan Zuhal aşkı bir kez daha geri çevirir. Bu sırada Aslı'nın düğün günü gelip çatmıştır. Ancak aniden gelen bir haber düğünün seyrini tamamen değiştirir. Erdem kardeşlere beklenmedik bir yardım eli uzanır. Tayfun, Zuhal'in dengesiz tavırları karşısında mesafeli davranmaya çalışsa da ikilinin sürekli yan yana denk gelmesi kardeşlerin dikkatinden kaçmaz. Zuhal'in kalbinden geçenlerden habersiz olan Çetin ise birer birer kızları tarafından sınanacaktır…
Karadut 2. Bölüm 1. Fragman 30 Eylül Pazartesi 2024
Karadut 2. Bölüm 1. Fragman (30 Eylül Pazartesi 2024)
Karadut 2. Bölüm 2. Fragman 30 Eylül 2024 Pazartesi
Karadut 2. Bölüm 2. Fragman (30 Eylül 2024 Pazartesi)
‘Karadut’ ilk bölümüyle 23 Eylül’de atv’de!
‘Karadut’ ilk bölümüyle 23 Eylül’de atv’de!
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