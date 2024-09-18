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Heyecan dorukta! 'Karadut' ilk bölümüyle 23 Eylül’de atv’de

Heyecan dorukta! 'Karadut' ilk bölümüyle 23 Eylül’de atv’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 12:54
Güncelleme:18.09.2024 13:57
atv'nin merakla beklenen, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut'un yayın tarihi belli oldu. İlk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı atv'de yayınlanacak 'Karadut' seyircilerini sıra dışı hikayesi ve gizemli atmosferiyle etkisi altına almaya geliyor.
‘Karadut’ ilk bölümüyle 23 Eylül’de atv’de!
‘Karadut’ ilk bölümüyle 23 Eylül’de atv’de!
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