Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölümüne damga vuran Meryem sahnesi | EDHO Meryem öldü mü?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem öldü mü? EDHO dizisinde bölüme damga vuran Meryem sahnesi! ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölümünde Meryem’in diziye dönüş sinyalleri verilmesi dizinin takipçileri tarafından Meryem geri mi dönüyor olarak yorumlandı. Ancak dizisinin son sahnesinde gösterilen tabut Meryem'in öldüğüne dair sinyaller verdi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölümünde herkesi duygulandıran Meryem sahnesi...