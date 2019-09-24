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24.09.2019

Canevim son bölüm (16.yeni bölüm) tek parça kesintisiz izle |Video izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Canevim'in son bölüm (16.yeni bölümü) tekrarı internetten yayınlandı. Canevim'in 16.yeni bölümünde Şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer'in suçlamaları, Taylan'ın herkesin içinde Ceylan'a evlilik teklif etmesiyle sonuçlanır. Bu olay özellikle Feryal'i küplere bindirirken, Ceylan ise Ömer'i tamamen uzaklaştıracak bir karar verir. Ceylan'ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atar. Feryal ise kardeşi Melis'in davranışlarından şüphelenmeye başlamıştır. Müjgan'ın ona oynadığı oyunu fark eden Yener karşı bir hamle yapar. Elvan'ın hayatını karartan eski sözlüsünün ani dönüşü, Elvan ve Ayşe için daha büyük bir tehdidi ortaya çıkarır. Ceylan ve Taylan'ın uçurumun kenarına kadar gelen ilişkileri, ailelerin çıkarttığı krizler ve etraflarındaki tüm sorunlara rağmen devam edecek midir? Canevim 16.yeni bölüm tek parça izle...

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