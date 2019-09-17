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17.09.2019

Canevim 16.yeni bölüm fragmanı izle! "Her şeyi göreceğim, Taylan'ın senden nasıl hevesini aldığını!"

ATV ekranlarının sevilen dizisi Canevim'in 16.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Canevim'in 16.yeni bölüm fragmanında "Her şeyi göreceğim, Taylan'ın senden nasıl hevesini aldığını!" sözü dikkat çekiyor. Canevim 16.yeni bölüm fragmanı izle...

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