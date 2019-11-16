Yılmaz gerçekleri Müjgan'a itiraf ediyor |Video

Yılmaz gerçekleri Müjgan'a itiraf ediyor. Peki Yılmaz, Züheyla'yı seviyor mu? İşte yanıtı... ATV ekranında perşembe akşamlarına son iki sezondur damga vuran bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova yayınlanan 44. son bölümüyle de ses getirdi. Başrollerini Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altunbilek, Kerem Alışık ve Vahide Gördüm'ün paylaştığı ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 44. yeni bölümünde neler oldu? Son bölümün özeti ve dizinin son yayınlanan bölümüne ait özel videolarına ve 45. yeni bölüm fragmanına ahaber.com.tr sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

Yılmaz gerçekleri Müjgan'a itiraf ediyor. Peki Yılmaz, Züheyla'yı seviyor mu? İşte yanıtı...

ATV ekranında perşembe akşamlarına son iki sezondur damga vuran bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova yayınlanan 44. son bölümüyle de ses getirdi. Başrollerini Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altunbilek, Kerem Alışık ve Vahide Gördüm'ün paylaştığı ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 44. yeni bölümünde neler oldu?

Son bölümün özeti ve dizinin son yayınlanan bölümüne ait özel videolarına ve 45. yeni bölüm fragmanına ahaber.com.tr sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE (44. YENİ BÖLÜM) NE OLDU? ÖZET

DEMİR YAMAN, GAFFUR'A ÖYLE BİR CEZA VERECEK Kİ!

Toplu sünnet düğünündeki zehirlenme, Çukurova'daki tüm dengeyi değiştiren olayların fitilini ateşliyor! Tavukları satın alan Gaffur'u, Demir'in elinden kimse kurtaramaz! Demir, Gaffur'u dövmekle kalmayacak, hayatındaki en önemli şeyi de elinden alacaktır!

YAMANLAR'IN YERLE BİR OLAN İTİBARINI ZÜLEYHA KURTARACAK!

Demir bir yandan suçluları bulmaya çalışırken, bir yandan da kaybettiği itibarını geri kazanmak zorundadır. Çünkü başta Vali olmak üzere, herkes yaşananların sorumlusu olarak Demir'i görmektedir. Yılmaz'ın ne sebeple olursa olsun buluşmaya gelmemesini hazmedemeyen Züleyha, artık kendini Demir Yaman'ın eşi Züleyha Yaman olmaya ikna etmiştir. Yılmaz'a "Senin hiçbir şeyin değilim. Hatıran bile değilim" der. Yamanların itibarını kazanması için de elinden geleni yapar ve Demir ile el ele bu krizi atlatmak için çalışır.

YILMAZ, MÜJGAN'A HER ŞEYİ ANLATIYOR! MÜJGAN ŞİMDİ BEBEĞİNDEN VAZ MI GEÇECEK?

Yılmaz, baba olmadan önce hayatında temiz bir sayfa açmak için sakladığı her şeyi Müjgan'a anlatmaya karar verir. Ancak öğrendikleri Müjgan'a çok ağır gelecektir. Yılmaz, artık çocuğu ve onunla mutlu olmaya kararlı olduğunu söylese de Müjgan ikna olmaz. İlk uçakla İstanbul'a gider! Behice'nin hiçbir şeyden haberi yoktur. Fekeli, onu ortada bir sorun olmadığına ikna eder. Yılmaz'a da Müjgan'ı geri getirmesini söyler.

ÇETİN, GÜLTEN'DEN VAZGEÇMİYOR!

Zehirlenenler arasında Gülten de vardır. Hastanede onu gören Çetin, bir kez daha şansını deneyecek ve bu kez Gülten de onu reddetmeyecektir. Çetin, Gülten'e bir demet gül bile bırakacaktır.

FEKELİ, İKİ AİLE ARASINDA BARIŞ İMZALAMAYA KARARLI!

Tüm olan biten arasında hem Yılmaz ve Demir'i bu savaştan vazgeçirmeye çalışmaktan hem de Hünkar'a olan aşkından vazgeçmeyen Fekeli, Müjgan ile konuşur. Çünkü artık Yılmaz'ın Müjgan ile; Züleyha'nın Demir ile mutlu olmaya ikna olacağını düşünmektedir. Ancak aşkın sınırsız, kavgaların ölümüne yaşandığı Çukurova'da rüzgar o kadar kolay dinmeyecektir.