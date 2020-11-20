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Gaffur, Bir Zamanlar Çukurova'nın 73. bölümünde Hünkar'ın sakladığı dosyayı buldu

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Giriş: 20.11.2020 00:29
Güncelleme:20.11.2020 00:36
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u, Hünkar'ın sakladığı gizli dosyayı buldu. ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 73. bölümünde Gaffur tüm dikkatleri üzerine çekti.

Konağı arayan Demir'in telefonuna Gaffur çıktı. Demir, annesinin çekmesindeki vefat belgesini istedi. Hünkar Hanım'ın odasına giden Gaffur, diziye damga vuran dosyayı buldu.

GİZLİ DOSYADA NE VAR?

Hünkar'ın odasına giren Gaffur, fotoğraflara baktıktan sonra çekmeceye yöneldi. Hayatını kaybeden Hünkar Hanım'ın vefat belgesini arayan Gaffur, açılmayan bir çekmece buldu. Gaffur, zorlayarak açtığı çekmecede Behice Hekimoğlu'nun adının yazdığı gizli dosyayı buldu.

Dosyaya göz gezdiren Gaffur, Behiçe Hekimoğlu'nun yargılandığı bir davanın dosyasına ulaşmıştı. Dosyayı okuyan Gaffur, Behice'nin ölüme sebebiyetten yargılandığını öğrendi.

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