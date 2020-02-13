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13.02.2020

Fular Züleyha'nın mı? | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm

Fular Züleyha'nın mı? “Yuvamı mı yıkmaya çalışıyorsunuz?” | Bir Zamanlar Çukurova 55. yeni bölümü izle! ATV ekranlarında perşembe gününe damga vuran Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle büyük ses getirdi. Başrollerini Vadihe Gördüm, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova reyting listelerinde zirveye damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 55. bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

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