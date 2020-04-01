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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Zara'nın Burası Adıyaman türküsü dikkat çekti
162. bölümü ile ATV'de izleyici karşısına gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Zara'nın Burası Adıyaman türküsü dikkat çekti. "Uy aman aman aman burası adıyaman, alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman...Uy aman aman aman burası adıyaman, alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman..."
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