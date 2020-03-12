- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Bir Zamanlar Çukurova dizisine Sezen Aksu'nun Tükeneceğiz şarkısı damga vurdu VİDEO
Bir Zamanlar Çukurova dizisi perşembe akşamlarının gündemine oturmaya devam ediyor. Sezen Aksu'nun sesinden Tükeneceğiz şarkısı Bir Zamanlar Çukurova dizisine damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'daki Sezen Aksu'nun Tükeneceğiz şarkısının o anları...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.