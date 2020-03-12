Bir Zamanlar Çukurova dizisine Sezen Aksu'nun Tükeneceğiz şarkısı damga vurdu VİDEO

Bir Zamanlar Çukurova dizisi perşembe akşamlarının gündemine oturmaya devam ediyor. Sezen Aksu'nun sesinden Tükeneceğiz şarkısı Bir Zamanlar Çukurova dizisine damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'daki Sezen Aksu'nun Tükeneceğiz şarkısının o anları...