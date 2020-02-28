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28.02.2020

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 57 bölümüne damga vuran şarkı - Gönül Akkor - Nasıl Geçti Habersiz |Video

Son 2 sezondur ATV ekranında yayınlanan ve perşembe akşamlarına damga vuran "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi yayınlanan 57. son yeni bölümüyle yine diziseverlerin vazgeçilmesi oldu. Yayınlanan son bölüme Gönül Akkor'un yorumladığı "Nasıl Geçti Habersiz" şarkısı damga vurdu.

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Son bölüme damga vuran o şarkı
Son bölüme damga vuran o şarkı
Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça izle
Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça izle
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