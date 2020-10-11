Bir Zamanlar Çukurova 68. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 3. sezona bomba gibi başladı. Züleyha ile Yılmaz'ın aşkı diziseverler tarafından soluksuz takip ediliyor. 67. bölümünde kaçmaya karar veren Yılmaz ile Züleyha'nın bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca dizinin fanları 'Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunu aramaya başladı. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 68. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...