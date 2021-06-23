Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm fragmanı yayınlandı | "Şimdi hesaplaşma vakti Adnan Bey"

Bir Zamanlar Çukurova 102. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 102. bölümü izle sezon finali yapacak. Nefes kesen bir bölümle ekrana ara verecek olan Bir Zamanlar Çukurova'nın 102'nci bölüm fragmanına "Şimdi hesaplaşma vakti Adnan Bey" sözü damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova sezon finali fragmanı...

ÜMİT OYUNUNU SÜRDÜRMEYE KARARLI

Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır! Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!

FİKRET BİR KEZ DAHA DEMİR'E DOST ELİNİ UZATIYOR

Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir. Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır. Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir!

SAVCI, DEMİR'İN PEŞİNDE! EŞKIYA KONAKTA!

Avcı köpeklerinin bulduğu cesedin kimliği tespit edilince, savcılık da harekete geçer. Demir, baş şüphelidir. Ancak o sırada Demir de bir kaçırılma olayı için savcının kapısını çalacaktır! Tüm bunlar olurken, Fikret büyük bir ipucu yakalar. İkisi bu ipucunun peşinden büyük bir operasyon düzenlemeye karar verirler! Onlar büyük oyunun peşindeyken, olaylar gittikçe çığırından çıkar! Ta ki eşkıya tekrar konağı basıp, taş taş üstünde bırakmayana, her yeri alev alev yakana kadar!