Ekranların izleyenleri ekrana kilitleyen dizisi Bir Gece Masalı 23. bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı. Bu akşam yayımlanan 22. bölümde yaşanan heyecanlı sahnelerin ardından yeni bölümden kareler görmek isteyen izleyici fragmanı takip ediyor. Canfeza ve Mahir'in hikayesini seyredenler ekran başındaydı. Peki; Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?