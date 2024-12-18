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Bir Gece Masalı 17. Bölüm Fragmanı

Bir Gece Masalı 17. Bölüm Fragmanı

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Giriş: 18.12.2024 11:49
Güncelleme:18.12.2024 11:49
Canfeza Mahir’in kendisini soktuğu yalan için Mahir’e çektirirken bir yandan var olma ve iş kurma çabası içine girer. Onun bu uğraşına destek veren isim ise Afet için kaybettiği en önemli kalelerden biridir. Konağa gelen davetsiz misafir Canfeza’nın gazabından nasibini alırken köşkün küçük hanımının kim olduğunu da tüm Yılmaz’lara gösterir. İş uğruna başını derde sokan Canfeza’yı yine Mahir kurtaracaktır. Mahir özür dilememekte direnirken Canfeza’dan uzak kalmak onun için bir işkenceye dönüşür. Ancak Canfeza’nın şüpheleri üzerinden Mahir’le gerilen ilişkisi Canfeza’nın Mahir’in sevgisini sorgulayacağı hale gelir.
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