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Başka Bir Gün 5. Bölüm 2. Fragmanı

Başka Bir Gün 5. Bölüm 2. Fragmanı

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Giriş: 27.02.2025 11:49
Güncelleme:27.02.2025 11:49
Denizden çıkan cesedi öldürmekle suçlanan Nehir, kızını korumak için gerçeği söyleyememiştir. Nehir hem masumiyetini kanıtlayıp hem de Deniz'i korumayı başarabilecek midir? Nehir bunun için çalışırken Güngör, Tuna'yla onun arasında bir şey olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Bu şüphesi Nehir'i can evinden vuracak bir hamle yapmasına neden olur. Nehir daha Güngör'ün kendisine yaptığı bu kötü sürprizi atlatamamışken Serdar'ın bir başka sırrı daha olduğunu öğrenir. Bu sır Nehir'i daha da tehlikeli insanlara bulaştıracaktır. Bunu öğrendikten sonra kontrolü eline almaya çalışan Nehir, elinde olmadan çok kötü bir olaya sebep olacağından habersizdir. Çıkışsız kalan Serdar'ın onu tam bir açmazda bırakacak yeni bir hamle yapmak üzere olduğundan da…
Başka Bir Gün 5. Bölüm 2. Fragmanı
Başka Bir Gün 5. Bölüm 2. Fragmanı
Başka Bir Gün 5. Bölüm 2. Fragmanı
Başka Bir Gün 5.Bölüm Fragmanı
Başka Bir Gün 5.Bölüm Fragmanı
Başka Bir Gün 5. Bölüm Fragmanı
Başka Bir Gün 5. Bölüm Fragmanı
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Başka Bir Gün 3. Bölüm 3. Fragmanı
Başka Bir Gün 3. Bölüm 2. Fragmanı
Başka Bir Gün 3. Bölüm 2. Fragmanı
Başka Bir Gün 3. Bölüm 1. Fragmanı
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Başka Bir Gün 2. Bölüm 2. Fragmanı
Başka Bir Gün 2. Bölüm 2. Fragmanı
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