Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi güne damga vurdu. Önceki gün Müge Anlı canlı yayınına katılan Aysun Yelegen, 45 yaşındaki annesi Remziye Yelegen’den 16 gün önce evden gittiğini ve bir daha kendisinden haber alınamadığını söyledi. Annesinin borçları nedeniyle psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen küçük kızın anlattıkları herkesi şoke etti. Müge Anlı ve ekibi tarafından sokak sokak aranan Remziye Yelegen bulundu ve canlı yayında anne kız birbirine kavuştu. Daha önceki defalarca intihara kalkıştığı öğrenilen Remziye ile kızının kavuşması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.