Müge Anlı'yı çileden çıkartan söz! Paralarını evli sevgilisine kaptıran Hülya Öztürk gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı ve Tatlı Sert canlı yayını yine Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyadan tanıştığı Fatih'e paralarını kaptıran Hülya Öztürk, programda gözyaşlarına boğuldu. Evli olduğunu öğrendiği Fatih, canlı yayına gelerek Rahmi Özkan'ın hazırladığı sözleşmeyle borcunu kabul etti ancak Fatih Bey'in eşi Ebru Hanımın söyledikleri ağızları açık bıraktı. İddiaların odağındaki isim bir süre sonra canlı yayına bağlanıp kendini akılalmaz bir şekilde savununca Müge Anlı fena çıkıştı. İşte Müge Anlı'da bugün yaşanan gelişmeler...