Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatmışlardı! Yılmaz ailesine iş ve barınma imkanı

28 yaşındaki kızları Saffet Yılmaz'ı aramak için İstanbul'a gelen Yılmaz ailesinin başına gelmeyen kalmadı. Kızlarını bulmak için sokaklarda kalan ve bebeklerinin biberonuna kadar çaldıran Keziban Yılmaz, kocası Ali Yılmaz'ın da kaybolmasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Hem baba hem de kızının bulunmasının ardından bir müjde daha geldi. Yeniden bir arada olan Yılmaz ailesi için hem iyilik meleği Müge ve ekibi hem de gönüllü olarak yayına bağlanan iş insanları seferber oldu. 5 ay sonra bir araya gelen aileye, Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Ankaralı iş insanı Murat Coşkun'dan iş imkanı sağlandı.