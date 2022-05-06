Müge Anlı’yı ağlatan kavuşma! 3 çocuk annesi Saffet Yılmaz bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan kavuşma izleyicileri gözyaşlarına boğdu. 28 yaşındaki kızları Saffet Yılmaz'ı aramak için İstanbul'a gelen Yılmaz ailesinin başına gelmeyen kalmadı. Kızlarını bulmak için sokaklarda kalan ve bebeklerinin biberonuna kadar çaldıran Keziban Yılmaz, kocası Ali Yılmaz'ın da kaybolmasıyla ikinci bir şok yaşadı. Oğlu ile birlikte Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Keziban Yılmaz hem eşini hem de kızını buldu. Birbirlerinden habersiz birbirlerini arayan ailenin kavuştuğu anlar Müge Anlı ve ekranları başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu.