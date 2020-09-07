Müge Anlı'ya konuk olan Tansu Dayan izleyicileri kahkahaya boğdu!

Atv’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kayıpları bulan ve faili meçhul cinayetleri aydınlatan Müge Anlı, bu kez izleyicileri kahkahaya boğdu. Sosyal medyada yayınladığı Müge Anlı taklitleriyle fenomen olan Tansu Dayan, Müge Anlı canlı yayınına konuk oldu. Müge Anlı ve Tansu Dayan’ın sohbeti izleyicilere keyifli anlar yaşattı.