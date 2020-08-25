Müge Anlı'ya Kızılay'dan ''Platin Madalya'' ödülü!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ekran fırtınalar estiren Müge Anlı, bir başarıya daha imza attı. Meslek hayatı boyunca attığı her adımda başarıyı yakalayan ve birçok ödüle layık görülen Müge Anlı’ya Türk Kızılayı’ndan en prestijli ödül olan Platin Madalya Ödülü takdim edildi. Ödülünü alan Anlı, bu ödül benimle birlikte bu kampanyaya destek olan, mesaj gönderen tüm izleyicilerimin diyerek teşekkür etti.

Meslek hayatı boyunca attığı her adımda başarıyı yakalayan ve birçok ödüle layık görülen Müge Anlı'ya Türk Kızılayı'ndan en prestijli ödül olan Platin Madalya Ödülü takdim edildi.

Uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatmaya, kayıpları bulmaya, aileleri kavuşturmaya ve yeniden milyonları ekran başına toplamaya devam eden Müge Anlı, iyilikte de sınır tanımayarak adından söz ettiriyor. Müge Anlı, Kızılay ile beraber başlattığı yardım kampanyası için izleyicilerinden MÜGE yazıp 2868'e mesaj atarak 10 Türk Lirası değerinde bağış yapmalarını istedi. Yapılan 10 TL'lik bağışlarla "14 Milyon 96 Bin TL" toplandı.

Anlı ve izleyicileri bir rekora daha imza attı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise bu başarı üzerine canlı yayına gelerek Müge Anlı'ya ödülünü takdim etti.

Kınık "Küçük adımlarla büyük yardımlarda bulunuyorsunuz. Biriken bu damlalardan sonra bu ödülü kendimiz takdim etmek istedik." diyerek Anlı'ya ödülünü takdim etti. Ödülünü alan Anlı, bu ödül benimle birlikte bu kampanyaya destek olan, mesaj gönderen tüm izleyicilerimin diyerek teşekkür etti.