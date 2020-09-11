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Müge Anlı'dan tüm Türkiye’ye çağrı: Bir kadına dokunamazsın! - 11.09.2020

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Giriş: 11.09.2020 13:06
Güncelleme:11.09.2020 13:28
21 yaşındaki Aleyna Çakır’ın ölümü sonrası Müge Anlı’da ortaya çıkanlar tüm Türkiye’yi isyan ettirdi. 3 Haziran’da Ankara’da yaşadığı evde asılı olarak bulunan Aleyna Çakır’ın ailesi intihar ettiğine inanmazken görgü tanıklarının ve Aleyna’nın yakın çevresinin anlattıkları adeta kan dondurdu. Aleyna’nın sevgilisi Ümit tarafından defalarca öldüresiye şiddet gördüğü ve zorla çalıştırılarak parasına el koyduğu ortaya çıkarken Müge Anlı’dan canlı yayında ayakta alkışlanacak bir çıkış geldi.
Müge Anlı'dan tüm Türkiye’ye çağrı: Bir kadına dokunamazsın!
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