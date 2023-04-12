Müge Anlı’dan kimliksiz yaşayan 36 kişilik aileye müjde

Müge Anlı kimliksiz yaşayan aileye müjdeyi verdi. Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde özel kalemde çalışan nüfus hizmetleri uzmanıyla görüşüldü. Yayının ardından alınan kararla birlikte kimliksiz yaşayan 36 kişilik aileyi Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne gittiklerinde kendilerine TC vatandaşlık başvuruları alınacak ve inceleme başlatılacağı bildirildi.