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Müge Anlı'dan 15 Temmuz mesajı: Rabbim ülkemize bir daha böyle kötü olaylar yaşatmasın - 15.07.2020
Bugün, vatan ve millet düşmanı alçakların 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin 4. yılı. Müge Anlı, Atv canlı yayınında milli irade ve demokrasi zaferini unutmadı. Müge Anlı, ""Efendim günaydın, mutlu sabahlar... Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bundan 4 yıl evvel hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyoruz. Rabbim ülkemize bir daha böyle kötü olaylar yaşatmasın inşallah diyoruz ve hepinizi sevgi ve saygıyla bir kez daha selamlıyoruz." ifadelerini kullandı