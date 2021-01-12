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Müge Anlı'daki Zeynep Güngör cinayetinde itiraf geldi! - 12.01.2021
34 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Güngör, 15 Eylül 2019’da ortadan kaybolmuştu. Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Güngör’ün öldürülüp Çatalca kırsalında ormanlık alana bırakıldığı tespit edilmişti. Yayında aktarılan bilgilerin ardından savcılık tarafından başlatılan operasyonda Zeynep’in sevgilisi, abisi ve ablası gözaltına alınmıştı. Gözaltının dördüncü gününde kan donduran itiraf geldi. Zeynep'in sevgilisi Eceviz, genç kadını kalbinden bıçaklayarak ormanlık alana attığını itiraf etti.