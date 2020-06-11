Müge Anlı'da izleyenleri şaşkına çeviren bir olay konu alınıyor. 22 Nisan 2019 yılında Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde Özkaya ailesine ait ahşap evde çıkan yangında ev kül olurken, olay sırasında evde bulunan 3 kişi ortadan kayboldu. Yangın sonrası yapılan incelemede 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya’nın öldüklerine dair hiçbir belirtiye rastlanılmadı. Aileleri ortadan kaybolan 3 kişiyi bulmak için Müge Anlı’ya başvururken canlı yayında ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke etti. Şüpheliler arasında bulunan muhtar Şaban Özcan'ın canlı yayında söylediği sözler sonrası Müge Anlı’nın telefonları kilitlendi. İşte 11 Haziran Perşembe günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar…