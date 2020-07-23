Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, evlerinde çıkan yangın sonrası hayatını kaybetti. Şiar'ın ölümünü şüpheli bulan öz babası Samet Kılıç, dede Kemal ve babaanne Emine Kılıç'la birlikte Şiar'ın ölümünün araştırılması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Şiar'ın ölümüyle ilgili anne Gülizar Amanet ve sevgilisi Hami'den şüphelenilirken mahalleli tarafından anlatılanlar kan dondurdu. Beykoz’da yaşadıkları evlerine temizliğe gittiğini söyleyen bir kadının evin her yerinde kan izleri olduğunu söylemesi şoke etti.