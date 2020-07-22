Sakarya’nın Kocaali ilçesinde annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, evlerinde çıkan yangın sonrası hayatını kaybetti. Şiar’ın ölümünü şüpheli bulan öz babası Samet Kılıç, dede Kemal ve babaanne Emine Kılıç’la birlikte Müge Anlı’ya çıkarak Şiar’ın ölümünün araştırılmasını istedi. Samet Kılıç oğlunun ölümüyle ilgili çarpıcı iddialarda bulunurken, gözler anne Gülizar Amanet’e çevrildi. Şiar Kılıç’ın annesi Gülizar Amanet, '13 yaşına gelmeden öleceğini biliyordum, rüyamda gördüm' sözleri ile izleyicileri şoke ederken, canlı yayına bağlanan bir izleyicinin anlattıkları kan dondurdu.